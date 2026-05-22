Aranguren brindará traslados municipales gratuitos a la ciudad de Nogoyá

Los vecinos interesados en viajar en el transporte comunal deberán registrarse previamente en el área de Desarrollo Social.

Facebook Twitter WhatsApp

La Municipalidad de Aranguren anunció la disponibilidad de un nuevo servicio de transporte para la comunidad. El próximo martes 26 de mayo, la trafico municipal realizará un viaje con destino a la ciudad de Nogoyá, partiendo puntualmente a las 8:00.

Te puede interesar: Aranguren: aumento para municipales y avance de obras financiadas con recursos propios

Esta iniciativa busca facilitar la movilidad de los ciudadanos que requieran trasladarse por diversos motivos. Desde la comuna informaron que las personas que necesiten viajar deberán anotarse obligatoriamente en Desarrollo Social para asegurar su lugar.

Para realizar consultas o completar la inscripción, las autoridades habilitaron una línea de WhatsApp al número 3434 636795, aclarando que se recibirán solo mensajes de texto. El horario de atención para este trámite y la recepción de mensajes será de 7:00 a 13:00.(Informe Litoral)