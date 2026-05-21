El control de bacterias frena la reproducción de gorgojos que afectan la producción agrícola

El hallazgo revela que reducir la cantidad de la bacteria Wolbachia dentro del insecto, sin necesidad de eliminarla por completo, anula su capacidad de reproducirse por partenogénesis y abre la puerta a nuevas estrategias de control biológico.

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Un equipo de investigadoras del Instituto de Ecología Genética y Evolución de Buenos Aires (CONICET-UBA), liderado por Marcela Rodriguero, logró un avance científico clave al demostrar cómo ciertas bacterias que habitan dentro de los gorgojos de la tribu Naupactini —un grupo que incluye severas plagas— regulan su capacidad reproductiva. El punto central del descubrimiento revela que la bacteria Wolbachia requiere alcanzar una densidad mínima o «umbral» dentro del organismo para activar la partenogénesis, el mecanismo que permite a las hembras generar descendencia sin necesidad de ser fecundadas por un macho.

Para comprobar este comportamiento, las científicas realizaron un experimento utilizando antibióticos específicos. Al administrar el fármaco, observaron que no hacía falta erradicar por completo a la bacteria Wolbachia, ya que bastaba con disminuir su concentración para frenar su efecto sobre la reproducción, provocando la esterilidad de las hembras hospedadoras. Este hallazgo cambia el enfoque tradicional del manejo de plagas, ya que demuestra que la presencia del microorganismo no es binaria, sino que su impacto real sobre el ciclo biológico del insecto depende estrictamente de su volumen poblacional interno.

La investigación, de la que también participa la especialista Fernandez Goya, cobra especial relevancia para el sector agropecuario al analizar especies invasoras globales como el Naupactus cervinus, un gorgojo del cual no se registran machos desde hace décadas y cuya supervivencia depende de este proceso. El estudio determinó que las especies que se reproducen sin machos presentan altas densidades de Wolbachia y Rickettsia, mientras que las de reproducción sexual muestran un predominio de la bacteria Spiroplasma. A futuro, este conocimiento permitirá diseñar estrategias de control orientadas a interferir con la microbiota del insecto en lugar de atacar al espécimen de forma directa, ofreciendo una alternativa de manejo más específica, dirigida y amigable con el medio ambiente para proteger la producción agrícola.

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