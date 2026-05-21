Entre Ríos enviará una ley de innovación tecnológica para transparentar las compras del Estado

La iniciativa fue anunciada tras una reunión de gabinete en el Salón de los Gobernadores, donde se repasaron los avances de la gestión bajo las premisas de austeridad, eficiencia y cercanía con los ciudadanos.

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El gobierno de Entre Ríos avanza en su agenda de modernización y optimización de los recursos públicos. Durante un encuentro de gabinete celebrado en el Salón de los Gobernadores, que reunió a las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo, se definieron los próximos pasos en el proceso de reforma administrativa que lleva adelante la provincia. En ese marco, se anunció que el Ejecutivo provincial enviará en los próximos días un proyecto de ley de innovación tecnológica a la Legislatura, una herramienta clave que buscará transformar de manera estructural el funcionamiento de la administración pública.

El secretario Legal y Técnico de Entre Ríos, Esteban Vitor, fue el encargado de precisar los alcances de la futura normativa luego de la reunión, en la que también participaron la vicegobernadora Alicia Aluani y el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein. Según explicó el funcionario, el proyecto de ley tiene como propósitos fundamentales agilizar los procesos administrativos y transparentar los mecanismos de compra del Estado. Esta medida se alinea con el seguimiento periódico que se realiza sobre las distintas áreas de gobierno para monitorear la marcha de la reforma estatal y asegurar el cumplimiento de las metas fijadas.

La iniciativa legislativa forma parte de un diseño político más amplio que apunta a consolidar la institucionalidad, la transparencia, la eficiencia y la reducción de los costos del Estado. Desde la gobernación se busca que la digitalización y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas se traduzcan en un ahorro concreto para las arcas públicas y en una mayor velocidad de respuesta para los ciudadanos. Hacia el cierre de la jornada de trabajo, se detalló que las directivas para los ministros y secretarios siguen firmes bajo tres lineamientos transversales e innegociables para todas las carteras: la austeridad, el trabajo en equipo y el sostenimiento de una gestión de cercanía que mantenga un vínculo directo con la realidad de los entrerrianos.