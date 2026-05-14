YPF oficializó un nuevo aumento del 1%

La petrolera estatal aplicó el ajuste hoy jueves 14 de mayo, al tiempo que ratifico la continuidad de su sistema de compensación para amortiguar los vaivenes del crudo.

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Desde la medianoche de hoy, jueves 14 de mayo, el precio de los combustibles de YPF experimentó un incremento del 1% en todo el país. El anuncio fue realizado por el presidente de la compañía, Horacio Marín, quien a través de sus canales oficiales confirmó que la suba responde a un análisis minucioso de las variables de oferta y demanda, asegurando que se trata de un ajuste necesario para mantener el equilibrio operativo de la mayor petrolera de la Argentina.

Para evitar que el contexto bélico en Medio Oriente golpee directamente el bolsillo de los usuarios, Marín ratificó la extensión del sistema de «buffer de precios» por un mes y medio adicional. Este mecanismo funciona como un colchón que permite a la empresa no trasladar de forma inmediata las subas bruscas del petróleo Brent, utilizando una cuenta compensadora para absorber esos costos hoy y recuperarlos de manera gradual una vez que las condiciones internacionales se normalicen, protegiendo así a los consumidores de saltos inesperados en el surtidor.

Asimismo, la empresa continuará aplicando su estrategia de micropricing, la cual habilita la fijación de precios diferenciales según la zona geográfica y la franja horaria. Este esquema técnico busca maximizar la rentabilidad en los corredores de mayor flujo y adaptar los valores a la realidad económica de cada provincia. Con esta suba aplicada hoy, YPF busca cumplir con su compromiso de transparencia y eficiencia, equilibrando sus necesidades financieras con la realidad social del mercado energético nacional.