Cómo afectará el paro bancario de este miércoles a los usuarios

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La Asociación Bancaria confirmó una medida de fuerza nacional para este miércoles 13 de mayo que alterará el funcionamiento normal de algunas entidades financieras. Según informó el gremio conducido por Sergio Palazzo, la protesta consistirá en un cese de actividades durante las últimas tres horas de atención al público, afectando exclusivamente al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y a todas las sucursales del Banco Hipotecario.

El impacto en la atención presencial comenzará a sentirse a partir del mediodía, momento en el cual las entidades mencionadas interrumpirán los trámites por caja, la gestión de créditos, la apertura de cuentas y cualquier tipo de consulta comercial en sus oficinas. Aunque el resto de los bancos operará con normalidad, se recomienda a los clientes del Hipotecario utilizar canales digitales o adelantar gestiones para evitar los inconvenientes derivados de la suspensión de servicios presenciales durante la tarde.

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El motivo del reclamo radica en lo que el sindicato califica como decisiones arbitrarias por parte de las autoridades de ambas instituciones. En el caso del Banco Central, La Bancaria denuncia el cierre de 12 tesorerías regionales, una medida que pondría en riesgo 32 puestos de trabajo y afectaría la logística operativa en las provincias. En cuanto al Banco Hipotecario, el conflicto se centra en el cierre de sucursales y despidos que el gremio viene registrando en distintos puntos del país, motivo por el cual decidieron profundizar el plan de lucha con este paro parcial.