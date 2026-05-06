Cómo acceder al nuevo descuento del 75% en las boletas de gas

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Con la llegada de las bajas temperaturas y el aumento estacional del consumo, el esquema de subsidios energéticos sumó un refuerzo clave para los hogares con menores ingresos. La medida establece una bonificación extra que, sumada al beneficio base, permite alcanzar un descuento total del 75% sobre el bloque de consumo subsidiado. Este alivio en las facturas se aplica a través del Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados, un régimen que analiza la situación patrimonial y económica de cada familia para asegurar que la asistencia llegue a quienes realmente la necesitan.

Para calificar dentro de este beneficio, el requisito principal es que los ingresos del grupo familiar no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales, un monto que actualmente se ubica en los 4.303.391,43 pesos mensuales. Asimismo, el sistema contempla un acceso directo para aquellos hogares que tengan entre sus integrantes a personas con discapacidad, veteranos de la guerra de Malvinas o familias que cuenten con certificados de vivienda oficial, siempre que no posean bienes que denoten un alto poder adquisitivo, como vehículos nuevos o múltiples propiedades.

En cuanto a la implementación del descuento, es fundamental resaltar que quienes ya venían recibiendo el subsidio no tienen que realizar ninguna gestión adicional, ya que la actualización del monto se refleja de manera automática en las boletas de mayo. Por el contrario, aquellos usuarios que aún no se han anotado y cumplen con las condiciones exigidas, deben completar la inscripción digital en la web oficial de Energía. Para el trámite es necesario tener a mano una factura del servicio, el número de DNI y los datos de CUIL de todos los adultos que residen en el hogar para que el sistema procese la solicitud y aplique la rebaja correspondiente.