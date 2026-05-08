Ramírez: encontraron a una mujer si vida dentro de un auto

Facebook Twitter WhatsApp

Una mujer fue hallada sin vida este viernes en el interior de un vehículo estacionado sobre la calle Belgrano, entre Libertad y Arenales. El hallazgo se produjo alrededor de las 12:45, lo que derivó en un inmediato despliegue de las fuerzas de seguridad y personal de emergencias en el centro de la localidad.

Según se pudo establecer, la persona fallecida es oriunda de la ciudad de Crespo. El operativo se inició tras un aviso a la Comisaría de General Ramírez sobre una situación sospechosa vinculada a un rodado detenido en la vía pública. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la ocupante se encontraba sin signos vitales. El perímetro fue rápidamente acordonado para permitir el trabajo de los peritos y evitar la circulación de transeúntes por la zona.

En el sitio trabajaron funcionarios policiales del departamento Diamante y una dotación de Bomberos Voluntarios, quienes prestaron colaboración en las tareas de rigor.(Con información de Desde Crespo)