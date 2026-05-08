Ganadería: cómo manejar el rodeo ante los excesos hídricos

El INTA Reconquista lanzó una serie de recomendaciones para mitigar el impacto de las inundaciones en el norte santafesino, donde ya cayó la mitad de la lluvia de todo un año.

Facebook Twitter WhatsApp

La situación en los bajos submeridionales es alarmante tras registrarse acumulados de hasta 600 milímetros en pocos días, un volumen que representa la mitad de las precipitaciones anuales para la región. Este escenario, agravado por el agua que baja de provincias vecinas, ha dejado a localidades como Villa Minetti y Fortín Olmos en una posición vulnerable. Ante la pérdida de pasturas y el anegamiento de los campos, los especialistas del INTA advierten que la prioridad absoluta debe ser la reorganización estratégica del stock ganadero para evitar la mortandad y la pérdida de condición corporal de la hacienda.

Una de las medidas centrales para enfrentar la crisis es la reducción de la carga animal en los establecimientos afectados. Los técnicos sugieren vender las categorías menos eficientes y priorizar los recursos forrajeros para los vientres con mejores perspectivas y las vaquillonas de reposición. Además, ante la falta de sectores secos, es fundamental gestionar traslados a zonas más altas o implementar el destete precoz para aliviar a las madres. En caso de recurrir al encierre, se debe garantizar un espacio mínimo de ocho metros cuadrados por animal, asegurando sectores de descanso que permitan al ganado mantenerse seco y reducir los niveles de estrés.

Por otro lado, el riesgo sanitario se dispara en contextos de inundación, por lo que es indispensable reforzar el esquema de vacunación contra enfermedades como leptospirosis, carbunclo y pietín. El manejo nutricional también requiere atención especial, evitando cambios bruscos en la dieta y planificando la compra de reservas forrajeras para los meses de frío que se avecinan bajo la influencia del fenómeno El Niño. Según los expertos, la capacidad de los productores para tomar decisiones rápidas y monitorear los pronósticos será determinante para sostener la productividad una vez que el agua comience a retirarse.

Te puede interesar: Ganadería: el INTA impulsó la carne pastoril por su alto valor saludable