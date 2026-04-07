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Ganadería: el INTA impulsó la carne pastoril por su alto valor saludable

Especialistas y actores de la cadena se reunirán el 23 de abril en Olavarría para posicionar los beneficios nutricionales de los sistemas a pasto.

Ganadería: el INTA impulsó la carne pastoril por su alto valor saludable

El próximo 23 de abril en Olavarría, el INTA encabezará una jornada estratégica junto a la Secretaría de Agricultura y el IPCVA para potenciar la carne producida en sistemas pastoriles. El objetivo es identificar oportunidades de mercado y resolver los problemas logísticos que impiden que este producto diferenciado sea plenamente reconocido por los consumidores.

La clave de esta iniciativaradica en el superior perfil nutricional de la carne a pasto. Según el INTA Bordenave, estos cortes poseen mayores niveles de omega 3, ácido linoleico conjugado (CLA) y antioxidantes naturales (vitamina E y carotenoides). Además, el uso de leguminosas en el campo permite una mayor ganancia de peso y reduce la necesidad de fertilizantes químicos, haciendo al sistema más sustentable.

El desafío actual es comunicar y valorizar estos atributos frente a un mercado que tradicionalmente prefiere la grasa blanca y carnes claras. La jornada buscará generar acuerdos entre productores y comercializadores para mejorar la trazabilidad y los canales de venta, transformando la calidad biológica de la carne argentina en una ventaja competitiva real tanto en el mercado interno como en la exportación.

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