Concepción del Uruguay: la Policía secuestró un secarropas de dudosa procedencia tras un intento de fuga

Efectivos motorizados interceptaron a un hombre de 41 años en las inmediaciones del Club María Auxiliadora. Informe Litoral accedió a los datos del operativo que dejó al sospechoso supeditado a la causa.

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Un operativo de prevención del delito en Concepción del Uruguay derivó en el secuestro formal de un electrodoméstico que un peatón transportaba en plena vía pública sin poder justificar su procedencia. El implicado, al notar la presencia de los uniformados, intentó eludir el control sin éxito.

De acuerdo a la información obtenida por Informe Litoral, el procedimiento se llevó a cabo el viernes alrededor de las 20:20, en los sectores externos de la cancha auxiliar del Club María Auxiliadora. Por ese lugar transitaban los agentes de la Sección Policía Motorizada en el marco de sus habituales recorridas de seguridad, cuando divisaron a un sujeto que cargaba un secarropas marca Kohinoor de color blanco.

Al percatarse de la cercanía del personal policial, el individuo adoptó una actitud sospechosa e intentó evadir las patrullas apresurando su marcha. Sin embargo, los motorizados lograron interceptarlo a los pocos metros para proceder a su correcta identificación. Al ser consultado sobre el aparato que trasladaba, el hombre, de 41 años y domiciliado en el Barrio Cristo de los Olivos, no pudo acreditar la propiedad ni brindar una explicación lógica sobre su origen.

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Ante esta situación, se solicitó de inmediato la intervención del personal de la Comisaría Cuarta para labrar las actuaciones correspondientes.

El hecho fue comunicado a la fiscal auxiliar en turno, la Dra. Denise Caraballo, quien ordenó el secuestro formal del secarropas con el objetivo de establecer su real procedencia y determinar si guarda relación con alguna denuncia reciente por robo. En tanto, las autoridades dispusieron la identificación formal del ciudadano en el lugar, quien recuperó la libertad pero quedó supeditado al avance de la causa judicial en curso.