UATRE denuncia parálisis de producción en Granja Tres Arroyos y advierte sobre el impacto de la Reforma Laboral

El delegado regional de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) en Entre Ríos, Edgardo Maier, expuso la crítica situación que atraviesa el sector. Con salarios adeudados, plantas paralizadas y el freno a las paritarias debido a los cambios normativos, el gremio advierte que el horizonte inmediato se encamina hacia medidas de fuerza.

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El conflicto en el Grupo Tres Arroyos, una de las firmas más grandes de la rama avícola que emplea a nivel nacional entre 6.000 y 7.000 trabajadores, escaló de manera alarmante. En declaraciones al programa que conduce el director de Informe Litoral, Gonzalo Schmidt en Canal 6 ERTV, Edgardo Maier, delegado regional de UATRE Entre Ríos, confirmó que la producción en la provincia se encuentra «prácticamente en una paralización total» y que los trabajadores arrastran un grave retraso en el cobro de sus haberes.

Salarios en cuotas y producción frenada

«Estamos finalizando el mes de mayo y recién en algunos lugares abonaron la segunda cuota del mes de abril. Venimos arrastrando este problema desde hace un año o año y medio», detalló Maier, quien describió el escenario con crudeza: «Estamos en el horno».

El dirigente sindical explicó que la crisis afecta a varios departamentos entrerrianos, incluidos Concepción del Uruguay (con su emblemática planta, La China), La Paz, Paraná, Tala y Gualeguaychú. Además, aclaró que el conflicto no solo golpea a los operarios estables, sino a un amplio espectro de la cadena que involucra a cuatro organizaciones gremiales (UATRE, Alimentación, Carne y Molineros), alcanzando a «granjeros integrados, trabajadores de recría, de postura y a los cazadores de pollos».

Ante los cuestionamientos empresarios que tildan a los gremios de «intransigentes», Maier defendió la postura de los trabajadores recordando que durante más de un año se hicieron concesiones y se priorizó sostener las fuentes de trabajo. Sin embargo, la falta de respuestas llevó la situación al límite. «Hoy los trabajadores van a su lugar de trabajo y se encuentran con las puertas cerradas», denunció.

Hacia un plan de lucha nacional y el pedido de intervención política

Ante la falta de avances, UATRE ya solicitó una audiencia urgente a la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos y mantiene intensas reuniones a nivel nacional para definir los pasos a seguir. «Este horizonte no nos va a llevar a otra cosa que no sea la medida de fuerza para visibilizar esta situación», adelantó el dirigente, quien también hizo un llamado a las comunidades de los pueblos afectados a acompañar el reclamo por el impacto económico que genera en el comercio local. Asimismo, reclamó que tanto el gobierno provincial como el nacional «tomen cartas en el asunto e intervengan».

Duras críticas a la Reforma Laboral: «Es una precarización»

En otro tramo de la entrevista, Maier apuntó contra el impacto que está teniendo la Reforma Laboral implementada por el gobierno nacional en el sector rural, calificándola como «totalmente nefasta» para los derechos adquiridos.

El gremialista advirtió sobre las graves consecuencias de dos puntos clave de la nueva normativa, como lo es la desaparición de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA): «Era un ente estatal tripartito (gremio, entidades del agro y Estado) donde negociábamos paritarias y condiciones laborales, y las resoluciones salían en 20 o 30 días. Hoy eso desapareció. Se negocia directo y, si pedimos un 5%, no nos dan más del 2%. El trámite va y viene, y las empresas no pagan hasta que el acta no está homologada, lo que demora tres o cuatro meses; cuando llega el aumento, la inflación ya se lo consumió», describió.

Por el otro lado, advirtió sobre la extensión del periodo de prueba. En ese marco explicó que en la actividad rural, signada por ciclos como las cosechas o siembras, el nuevo periodo de prueba permite tener a un trabajador entre 2 y 8 meses sin registrar. «Ese trabajador ya no tiene antigüedad ni indemnización, cosas que la ley anterior sí preveía y protegía para asegurar sus aportes jubilatorios».

Una buena para el gremio en Paraná

Pese al complejo panorama laboral, Maier rescató como un logro la reciente inauguración de la nueva sede de UATRE en la capital entrerriana (ubicada en calle Montecaseros 469, en el horario de 7 a 14), impulsada bajo la conducción nacional de José Voytenco.

El espacio, según detalló, no solo servirá para la atención y capacitación de los afiliados, sino que cuenta con dos departamentos totalmente equipados destinados a brindar alojamiento gratuito a las familias de los trabajadores del interior de la provincia que deban viajar a Paraná para recibir atención médica de alta complejidad. (Informe Litoral)

Ver la entrevista completa con Edgardo Maier: