Pablo Omarini explicó el paso a paso de los nuevos créditos hipotecarios del IAPV

El vicepresidente del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV), brindó precisiones sobre el relanzamiento de esta línea de financiamiento. El cambio clave en el sistema, los montos máximos, quiénes pueden inscribirse y los plazos de entrega.

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El Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV) oficializó el lanzamiento de «Raíces», una esperada línea de créditos hipotecarios destinada a residentes de la provincia de Entre Ríos. En una entrevista con el director de Informe Litoral, Gonzalo Schmidt en Canal 6 ERTV, el vicepresidente del organismo, Pablo Omarini, explicó detalladamente el funcionamiento de esta política habitacional que busca otorgar previsibilidad y terminar con la incertidumbre del histórico sistema de adjudicación por sorteo.

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Al día de la fecha, el programa ya registra un fuerte impacto con 828 inscriptos en apenas sus primeros días de vigencia. Según detalló el funcionario, el objetivo presupuestario de la actual gestión es otorgar hasta 1.000 créditos hacia el final del mandato, apostando a generar un «círculo virtuoso» que reactive las economías locales a través de la construcción de mano de obra y corralones locales.

Las dos líneas de financiamiento

El programa contempla dos operatorias diferenciadas según la necesidad habitacional:

Línea 11 (Construcción desde cero): Destinada a la edificación de viviendas en terreno propio. Aplica para residentes entrerrianos mayores de 18 años que no posean otra propiedad.

Línea 12 (Ampliación o terminación): Orientada a refaccionar, ampliar o culminar viviendas que aún no están en condiciones de habitabilidad. En este caso, no rige como un crédito hipotecario tradicional, sino bajo la modalidad de un contrato mutuo respaldado por dos garantes, dado que el solicitante ya posee la titularidad del inmueble.

Adiós al sorteo y apertura a personas solteras

Uno de los puntos en los que Omarini hizo mayor hincapié fue en el cambio normativo del instituto. Por un lado, el programa ya no se definirá mediante sorteos, sino a través de un sistema de evaluación continua y precalificación por orden de inscripción. El ciudadano que cargue su escritura en orden y cumpla los requisitos de elegibilidad tendrá la certeza de iniciar el circuito de análisis financiero.

Por otro lado, se rompe con una tradición histórica en las políticas del IAPV: las personas solteras o que no constituyan un grupo familiar también podrán calificar para el crédito, atendiendo a las transformaciones de la demanda habitacional actual.

Montos, cuotas e ingresos requeridos

Los créditos se miden bajo la Unidad de Vivienda (UVI), una medida móvil indexada por el índice de la construcción.

Monto máximo: El tope prestable equivale a 46.000 UVIs, lo que actualmente representa una suma de 65 millones de pesos . El valor definitivo se calcula según el proyecto de obra presentado (unidades de hasta dos dormitorios) y los ingresos declarados.

Segmento de ingresos: El rango exigido para el grupo familiar o solicitante individual se ubica entre los 2 y los 10 Salarios Mínimos, Vitales y Moines (SMVM) . En valores vigentes, esto representa un piso de ingresos de poco más de $750.000 y un techo aproximado de $3.500.000.

Tope de la cuota: El programa fija un límite estricto por el cual nunca se podrá afectar más del 20% de los ingresos netos declarados. Las cuotas estimadas oscilan entre una mínima de $150.000 a $200.000, y una máxima de $720.000. Los plazos de devolución varían según cada caso, extendiéndose en planes de 10 a 25 años.

El paso a paso del trámite

Omarini aclaró que, al tratarse de un crédito hipotecario, el proceso de sustanciación administrativa demanda un tiempo estimado de 4 a 6 meses hasta la entrega del primer fondo. Los pasos centrales son:

Inscripción y validación: El interesado debe ingresar a la web oficial y cargar la escritura del terreno. El IAPV verificará la validez jurídica del dominio. Aquellos que estaban inscriptos en el anterior programa («Ahora tu hogar») y no resultaron sorteados, cuentan con una prioridad de asignación y una ventana de 15 días hábiles para adjuntar su documentación.

El interesado debe ingresar a la web oficial y cargar la escritura del terreno. El IAPV verificará la validez jurídica del dominio. Aquellos que estaban inscriptos en el anterior programa («Ahora tu hogar») y no resultaron sorteados, cuentan con una prioridad de asignación y una ventana de 15 días hábiles para adjuntar su documentación. Presentación del proyecto: Se debe entregar el plano de la obra visado y aprobado por el municipio correspondiente, confeccionado por un profesional técnico de confianza.

Se debe entregar el plano de la obra visado y aprobado por el municipio correspondiente, confeccionado por un profesional técnico de confianza. Firma notarial: Para agilizar la federalización del programa, la hipoteca podrá firmarse con cualquier escribano de confianza de la provincia de Entre Ríos , dejando atrás la exclusividad que antes poseía la Escribanía Mayor de Gobierno en Paraná.

Para agilizar la federalización del programa, la hipoteca podrá firmarse con , dejando atrás la exclusividad que antes poseía la Escribanía Mayor de Gobierno en Paraná. Desembolsos por avance: Los fondos no se otorgan en una sola entrega, sino en tres etapas, bajo un formato similar al antiguo programa Procrear, con un primer desembolso del 40% inicial para arrancar la obra; el segundo, Otro 40% que se libera una vez certificado el 35% del avance físico del proyecto y el tercer desembolso el 20% restante para la etapa de finalización, ejecutable al alcanzar el 75% de la construcción.

El vicepresidente concluyó aclarando que el IAPV continuará con la construcción tradicional de viviendas sociales enfocadas en los sectores de menores recursos, pero que la provincia busca profundizar este viraje hacia el «subsidio de la demanda» para dinamizar el acceso formal a la vivienda media y fomentar el ahorro previo o el empoderamiento de la capacidad de pago de los entrerrianos.

Canales de consulta

Para inscripciones, bases de condiciones completas y acceso al canal exclusivo de asesoramiento por WhatsApp, los interesados deben ingresar al sitio web oficial del programa: www.entrerios.gov.ar/raíces.

Ver la entrevista completa con Pablo Omarini:

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