Crespo: detuvieron a dos jóvenes que robaban mercadería en comercios locales

El hecho ocurrió este martes al mediodía. Los sospechosos, de 17 y 18 años, fueron interceptados en la vía pública con botellas de alcohol, carne y chocolates. La Justicia ordenó el traslado de ambos a la capital provincial.

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Un rápido operativo policial desplegado por el personal de la Comisaría de Crespo permitió la aprehensión de dos jóvenes, quienes venían cometiendo una seguidilla de ilícitos bajo la modalidad de hurto en distintos locales comerciales de la ciudad. Según la información policial recibida por Informe Litoral, el procedimiento se activó poco después del mediodía de este martes, tras recibir sucesivos llamados a la dependencia por parte de comerciantes damnificados que alertaban sobre la sustracción de mercadería sin abonar.

Con los datos fisonómicos y las características de la vestimenta de los sospechosos, las dotaciones iniciaron una recorrida por las zonas afectadas. La clave para la localización ocurrió cerca de las 12:30, luego de que un comercio de la calle Rivadavia aportara un registro fílmico de las cámaras de seguridad. Gracias a la inmediatez del reporte, la policía logró interceptar a los involucrados en la intersección de calles Entre Ríos y Otto Sagemüller, mientras transportaban los productos robados.

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Al momento de la identificación, se constató que se trataba de un joven de 18 años y un adolescente de 17 años, ambos domiciliados en la ciudad de Paraná. En el lugar se procedió al secuestro de dos botellas de fernet, dos de whisky, una de licor, un corte de carne y tabletas de chocolate, elementos que coincidían con el faltante denunciado por los damnificados.

Finalmente, las autoridades judiciales intervinientes determinaron el destino de los causantes. La fiscal de Investigación y Litigación en turno, Dra. Clarisa Aiello, ordenó que el mayor de edad sea formalmente detenido y trasladado a la Alcaidía de Tribunales de Paraná. Por su parte, la fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes, Dra. Rocío Torres, dispuso el traslado del menor de 17 años a la División Minoridad en la capital provincial. En la sede policial de Crespo se labraron las actuaciones por hurtos múltiples y se restituyó la mercadería a sus respectivos dueños.