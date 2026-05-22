Comisaría de Crucesitas Tercera recibió un nuevo móvil policial para reforzar la seguridad

Facebook Twitter WhatsApp

En el marco del plan de readecuación y puesta en valor del parque automotor de las fuerzas de seguridad provinciales, la Comisaría de Crucesitas Tercera recibió una unidad móvil identificable que será destinada de forma inmediata a los patrullajes y tareas de prevención del delito en esa jurisdicción.

Te puede interesar: Detuvieron a dos jóvenes tras robar en un boliche de Nogoyá

La entrega formal del vehículo, una camioneta marca Ford Ranger patentada bajo el número JP 726, se concretó a través de un sencillo acto que contó con la presencia de autoridades policiales y políticas de la región. De la ceremonia participaron el Subjefe Departamental de Nogoyá, Comisario Inspector Licenciado Walter Giordano, y el Subjefe de la División Operaciones y Seguridad Pública, Comisario Principal Cristian Panizza, quienes pusieron la llave del rodado en manos del personal de la dependencia beneficiada. También acompañó la jornada la Presidenta Comunal de la localidad, Diana Corbalán.

Según la información que llegó a la redacción de Informe Litoral, esta incorporación representa un recurso de gran valor para optimizar la capacidad de respuesta y la cobertura del territorio rural y urbano de la zona. Desde la fuerza informaron que la llegada de la camioneta fue posible gracias a las tareas de restauración, reacondicionamiento y mantenimiento de los móviles que se vienen ejecutando bajo los lineamientos del Comando Superior de la Policía de Entre Ríos y del Ministerio de Seguridad de la provincia.