Paraná: un joven chocó contra una puntera en calle Buenos Aires

El conductor de 19 años perdió el control del automóvil y colisionó con la estructura que delimita la calzada.

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Un accidente de tránsito se registró en el centro de la ciudad de Paraná, requiriendo la intervención de los efectivos policiales en el marco de los operativos habituales de prevención y seguridad. El siniestro ocurrió sobre la calle Buenos Aires, a metros de la zona peatonal de la capital provincial.

El hecho fue protagonizado por un joven de 19 años, quien circulaba al mando de un automóvil Volkswagen Gol Trend. Según los datos a los que tuvo acceso Informe Litoral, el conductor perdió el control del rodado por causas que se intentan establecer y terminó colisionando contra una de las punteras de cemento que delimitan la calzada del área peatonal.

A pesar del impacto, las autoridades policiales confirmaron que el siniestro no arrojó personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales en la carrocería del vehículo.