Vuelco en Ruta 12: un auto despistó cerca del acceso a Aranguren

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este sábado en el kilometro 379. El automovilista, vecino de Basavilbaso, sufrió politraumatismos y otorragia, pero decidió abandonar el hospital de Paraná por su cuenta sin esperar el alta médica.

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Un violento accidente de tránsito movilizó a las fuerzas de seguridad y de salud en las primeras horas de este sábado sobre la Ruta Nacional N° 12. Alrededor de las 02:40 de la mañana, las autoridades policiales tomaron conocimiento de un grave vuelco ocurrido a unos mil metros del acceso a la localidad de Aranguren, con dirección al este. Según supo Informe Litoral, un automóvil Chevrolet Corsa II de color gris perdió el control, despistó y terminó tumbado sobre su lateral derecho en el interior de un campo ubicado sobre la banquina sur.

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Al arribar al sitio del siniestro, los efectivos constataron que el conductor, un hombre de 52 años con domicilio en Basavilbaso, se encontraba atrapado dentro del habitáculo. A pesar de la gravedad del impacto, la víctima permaneció consciente en todo momento y pudo aportar sus datos a los uniformados. El automovilista relató que había partido desde la localidad de Hernández y que se dirigía hacia General Ramírez cuando, por causas que todavía son materia de investigación, se produjo el vuelco.

Debido al estado en que quedó el coche, se solicitó de urgencia la intervención del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y de una ambulancia de emergencias médicas. Los rescatistas trabajaron arduamente para liberar al hombre, quien posteriormente fue derivado de inmediato al Hospital San Martín de la ciudad de Paraná para que se determinara el alcance real de sus lesiones.

Con el correr de las horas, este medio pudo confirmar que el diagnóstico emitido desde el nosocomio de la capital provincial indicó que el paciente presentaba politraumatismos y otorragia (sangrado por el oído), descartándose fracturas o heridas de gravedad. Los profesionales médicos dispusieron que el accidentado debía quedar internado bajo observación preventiva; sin embargo, en una sorpresiva decisión, el hombre optó por retirarse del hospital por voluntad propia y sin recibir el alta médica correspondiente.