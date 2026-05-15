La Semana de la Miel en Entre Ríos arrancó en Plaza Mansilla

Por tercer año consecutivo, el Ministerio de Desarrollo Económico impulsó esta propuesta donde el público se acercó a conocer, degustar y adquirir mieles de diversas floras, propóleos, jalea real, galletitas; como también bebidas alcohólicas y productos medicinales a base de miel. En la ocasión, expusieron apicultores de Maciá, La Picada y Paraná. Las acciones de promoción continuarán el 19 de mayo en la Cámara de Diputados de la Nación; y el 20 en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires.

La vicegobernadora Alicia Aluani encabezó las actividades y especificó que «siempre tratamos de acompañar a expositores, productores e instituciones, porque sabemos de lo importante que es no solamente por el producto en sí, sino también por la abeja que contribuye al equilibrio ambiental (polinización). Además, detrás de cada producción, hay familias enteras, de varias generaciones, que se dedican a dedican a producir, por eso hay que apoyarlos para que esto crezca, para que la gente lleve a su mesa un producto entrerriano».

Y sentenció que «desde el gobierno acompañamos estas iniciativas y siempre estamos para poder visibilizar este trabajo tan hermoso que se hace en toda la Argentina, especialmente en Maciá, y que también estamos en el mundo representados, muy bien representados».

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Por su parte, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Ho, subrayó que «Entre Ríos es el segundo polo apícola a nivel nacional, que tracciona para que Argentina sea hoy el cuarto productor mundial y el tercer exportador mundial de miel, consolidando a nuestra provincia en esta importante economía regional».

En tanto el coordinador de apicultura, Rodrigo Toledo, aportó que «el objetivo central de la Semana de la Miel es mejorar nuestro vínculo con la sociedad, que haya una interacción público-privada en la cual los propios productores o cooperativas puedan dar a conocer sus productos; buscando que la miel deje de ser un producto de consumo ocasional y se transforme en parte de la dieta diaria de los argentinos. En este contexto, deseamos también valorizar la importancia de las abejas no sólo en el ecosistema, sino también como sostén de la economía de más de mil familias entrerrianas», añadió el funcionario.

También participaron de la apertura, entre otros; el intendente de Maciá, Ariel Müller; la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman; y el director de Producción Animal, Martín Sieber.