Detuvieron a una mujer con pedido de captura en Paraná

El procedimiento se realizó en la zona oeste de la capital entrerriana durante una recorridapreventiva de la Policía de Entre Ríos.

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En el marco de los operativos de control y prevención que se vienen intensificando en distintos sectores de la ciudad de Paraná, personal policial concretó la aprehensión de una mujer que contaba con una orden de detención vigente. Según se informó a Informe Litoral, el procedimiento tuvo lugar en las inmediaciones de las calles España y Gran Chaco, cuando los efectivos que patrullaban la zona procedieron a interceptar a una femenina para su identificación de rutina.

Al verificar los datos filiatorios en los sistemas informáticos de seguridad, se confirmó que sobre la persona pesaba un pedido de captura y una declaración de rebeldía en relación a una causa judicial abierta por delitos contra la propiedad. Ante esta situación, los uniformados actuaron de inmediato para asegurar la detención y poner a la sospechosa a disposición de la Justicia local.

Tras el hallazgo, se dio intervención formal a la fiscalía de turno, organismo que ratificó la medida y ordenó que la mujer fuera trasladada y alojada en la Alcaidía de Tribunales. Este tipo de detenciones forman parte del refuerzo de la presencia policial en los barrios, orientado a dar cumplimiento a las resoluciones judiciales pendientes y a elevar los niveles de vigilancia en la vía pública.