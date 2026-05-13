Paritarias estatales: no hubo acuerdo pero el incremento impactará igual

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La secretaria adjunta de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Carina Domínguez, sostuvo que el acuerdo no puede analizarse únicamente por el porcentaje salarial. Explicó que el Gobierno planteó que no estaba en condiciones de liquidar una mejora superior y que el sindicato priorizó que los trabajadores “reciban un incremento en su recibo de sueldo.

Además, destacó que el entendimiento garantiza la continuidad de las negociaciones sectoriales para áreas como enfermería, auxiliares de educación, comedores escolares y administrativos. En ese marco, remarcó que seguirán reclamando soluciones vinculadas a las condiciones laborales y a problemas estructurales de la administración pública. Entre ellos, mencionó la situación de quienes, al recategorizarse, deben cumplir una hora más de trabajo: «Le pedimos al gobierno una solución transitoria para que la jornada laboral sea para todos de 6 horas». También confirmó que las recategorizaciones de marzo de 2026 comenzarán a aplicarse en los haberes de junio para los decretos ya concretados. «La lucha es en la mesa de negociación y no es únicamente el 3,5%, es lo más importante seguir dándoles soluciones a nuestros trabajadores», concluyó.

Por otro lado, el secretario general de Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes, manifestó un rechazo rotundo al considerar que la oferta es insuficiente frente a la inflación. «No tenemos mandato para aceptar. No pudimos llegar a un acuerdo que sirva para los trabajadores, realmente es otro retroceso, con más de 40% de la pérdida del poder adquisitivo», sentenció. Muntes fue crítico con el porcentaje ofrecido: «No podemos acordar con 3,5% de propuesta salarial, es una barbaridad. Seguir perdiendo poder adquisitivo es seguir retrocediendo».

Si bien el titular de ATE reconoció estar de acuerdo con puntos específicos como el pago de recategorizaciones y la actualización automática de asignaciones familiares, remarcó que «en lo fundamental, que tiene que ver con el salario, no podemos dar conformidad».

Respecto al clima de tensión vivido a la salida de la Secretaría de Trabajo, el dirigente describió un panorama de «desilusión, desesperación e indignación» en las bases. Ante este escenario, adelantó que el gremio definirá los pasos a seguir en un plenario de secretarios generales: «Vamos a seguir con el plan de lucha, estamos convencidos de esta lucha en tiempos muy difíciles, más ahora que es inminente el ingreso de la reforma previsional».

Clima de tensión durante la reunión

Trabajadores estatales se manifestaban en la puerta de la Secretaria de Trabajo para poder expresar su descontento sobre su situación actual. Luego de estar varias horas congregados entre bombos, banderas, carteles y cantos en contra del gobierno provincial y nacional, prendieron fuego elementos residuales.

Al poco tiempo, la sala en la que se encontraban periodistas, representantes gremiales, y trabajadores de la Secretaria se llenó de humo, generando así dificultades para respirar en varios de los presentes. (APFDigital)