El Gobierno oficializó la designación de Pablo Plaza al frente de la Obra Social de las Fuerzas Armadas

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El Ministerio de Defensa formalizó el nombramiento del general de brigada Pablo Guillermo Plaza como el nuevo presidente del Directorio de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA). La medida, oficializada mediante la Resolución 311/2026, establece que el flamante funcionario tomó posesión de su cargo el pasado 6 de mayo con el objetivo de garantizar la continuidad administrativa de la institución. Esta designación se produce luego de que el general de brigada retirado Sergio Maldonado presentara su renuncia formal tras haber estado al frente del organismo desde el mes de marzo.

La llegada de Plaza a la conducción se da en un contexto de reorganización institucional para la sanidad militar. La OSFA fue constituida recientemente como un ente autárquico bajo la órbita de la cartera de Defensa, contando con personería jurídica propia y autonomía para operar tanto en el sector público como en el privado. Según los lineamientos de su creación, el organismo tiene competencia en todo el territorio nacional y su funcionamiento es fiscalizado por el propio ministerio, que actúa como autoridad de aplicación para asegurar el cumplimiento de las prestaciones de salud.

La estructura de mando de la obra social está integrada por un Directorio de cinco miembros, con representantes titulares y suplentes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el personal civil. Para ocupar estos cargos, la normativa exige que los directivos posean trayectoria en administración de servicios de salud, gestión pública o dirección de grandes organizaciones, requisitos que fueron considerados al momento de elegir a Plaza para el puesto.

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La salida de Maldonado fue aceptada oficialmente con vigencia desde el 5 de mayo, lo que motivó un rápido movimiento en la cúpula para evitar vacíos de poder en la gestión de los beneficios de los afiliados. De esta manera, el nuevo presidente deberá encabezar la consolidación de este modelo prestacional, que busca centralizar y optimizar la cobertura médica de los integrantes de las fuerzas y sus familias en todo el país.