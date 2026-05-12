Aranguren: el municipio entrega bolsones gratuitos para la recolección de hojas secas

Los vecinos podrán retirar los insumos en la municipalidad de lunes a viernes para facilitar la limpieza de sus veredas.

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Con la llegada de la temporada otoñal y la constante caída del follaje, la Municipalidad de Aranguren ha iniciado una campaña para colaborar con el mantenimiento de la higiene urbana. Las autoridades locales informaron que se encuentran disponibles bolsones diseñados específicamente para la recolección de hojas secas en los domicilios, con el objetivo de evitar que el desecho orgánico obstruya desagües o ensucie la vía pública.

Para obtener el material, los frentistas deben dirigirse directamente a la mesa de entrada de la municipalidad, donde se solicita como único requisito dejar asentado el nombre y la dirección particular antes de retirar los ejemplares. Este registro permite a la comuna organizar de manera más eficiente los operativos de recolección posterior en los diferentes sectores de la localidad.

La atención para la entrega se realiza de lunes a viernes en el horario de 7:00 a 13:00, coincidiendo con la franja de actividad administrativa central. Además, para quienes necesiten realizar consultas técnicas o despejar dudas, se encuentra habilitada la línea de WhatsApp 3435 409103, la cual recibe únicamente mensajes de texto.(Informe Litoral)