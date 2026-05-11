Nogoyá: un hombre terminó detenido tras intentar agredir a la policía

El sujeto, de 32 años, formaba parte de un grupo que generaba disturbios en la vía pública y reaccionó violentamente al ser identificado por los efectivos de la Comisaría Villa 3 de febrero.

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Una mañana de domingo que comenzó con disturbios vecinales derivó en la detención de un individuo en la zona del Barrio 130 Viviendas. Alrededor de las 09:30 horas, el personal de la Comisaría Villa 3 de Febrero debió intervenir tras recibir múltiples alertas de los residentes locales, quienes denunciaban que un grupo de hombres estaba ocasionando desórdenes y alterando la tranquilidad del vecindario.

Al arribar al lugar, los uniformados procedieron a la identificación de los presentes para restablecer el orden. Sin embargo, la situación se tensó cuando uno de los ciudadanos, de 32 años de edad, adoptó una postura sumamente hostil ante la presencia de la fuerza de seguridad. El hombre comenzó a proferir insultos y expresiones agraviantes, escalando rápidamente la violencia al intentar agredir físicamente a los agentes intervinientes.

Según se notificó a Informe Litoral, ante la agresividad del sujeto y el riesgo para los presentes, los efectivos se vieron obligados a reducirlo de inmediato. Siguiendo el protocolo legal, el causante fue trasladado primero al nosocomio local para su examen médico de rigor y, posteriormente, fue derivado a la sede de la Jefatura Departamental. Allí permanece alojado por infracción a la Ley Orgánica Provincial N° 3815 y sus modificatorias vigentes, quedando a disposición de las autoridades correspondientes.