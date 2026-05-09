Gustavo Vergara le «paró el carro» a Adán Bahl quien criticó a Frigerio

El exintendente de Paraná y actual senador nacional había criticado al gobierno de Milei y Frigerio al que acusó de "deslucido". El legislador oficialista oriundo de Ramírez le enrostró que "gobernaron Entre Ríos durante más de 20 años" y le pidió más humidad al dirigente del PJ.

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A medida que se acerca el calendario electoral aumenta la temperatura en las declaraciones de los políticos a nivel nacional y provincial.

Hace algunos días, el ex candidato a gobernador y actual senador nacional por el PJ, Adán Bahl había birndado declaraciones en las que fustigó la gestión de Javier Milei a la que acusó de no tener un rumbo económico entre otras cuestiones.

En el mismo sentido se refirió al gobierno de Rogelio Frigerio a quien calificó de tener una «gestión deslucida. Escucho muchos intendentes que me dicen: ‘Este es el peor gobierno, el que peor nos ha tratado’”, afirmó en esa entrevista con un programa de streaming que pertenece a Canal Once de Paraná.

En el mismo espacio adelantó que el peronismo, pese a que no pudo encontrar la unión, está trabajando en un programa de Gobierno para 2027.

Qué le respondió Vergara a Bahl

Ante las declaraciones del peronista, desde el Gobierno provincial no se quedaron atrás y enviaron al mismo medio las declaraciones del ramirense Gustavo Vergara quien le respondió a Adán Bahl.

El senador por el departamento Diamante cuestionó las declaraciones de Adán Bahl y afirmó que “quienes gobernaron Entre Ríos durante más de veinte años consecutivos deberían tener un poco más de respeto por la memoria de los entrerrianos y bastante más humildad antes de intentar explicar cómo se debe gobernar la provincia”.

“Bahl habla como si la gente no tuviera memoria. Gobernaron durante dos décadas consecutivas y dejaron destruidos los caminos de la producción, abandonadas las rutas, una educación en retroceso y un sistema de salud con enormes deficiencias estructurales”, sostuvo.

Vergara remarcó además que “durante años el interior de la provincia quedó relegado mientras el poder político se encerraba en Paraná”.

“Los intendentes tenían que venir permanentemente a la capital a golpear puertas porque había un gobierno provincial ausente, que no recorría el territorio y que había perdido contacto con la realidad de los entrerrianos”, afirmó.

En ese sentido, el legislador destacó el perfil de gestión del gobernador Rogelio Frigerio y sostuvo que “hoy ocurre exactamente lo contrario”.

“Este gobierno está permanentemente en el territorio, recorriendo comunas, municipios, escuelas, hospitales, obras y sectores productivos. Hay una decisión clara de estar cerca de los problemas reales de la gente y no gobernar desde un escritorio”, señaló.

Vergara también sostuvo que “los entrerrianos ya expresaron claramente lo que piensan de ese modelo político”.

“Eso quedó demostrado en la última elección provincial, donde la propuesta que encabezaba Adán Bahl fue derrotada categóricamente por Rogelio Frigerio y por una alternativa que representa justamente lo contrario a lo que fueron veinte años de kirchnerismo, privilegios y abandono en Entre Ríos”, indicó.

El senador agregó que “mientras consolidaban un esquema de poder político, acomodaban dirigentes y familiares en el Estado y hoy deben dar explicaciones públicas y judiciales por hechos gravísimos como la causa de los contratos truchos, el interior de la provincia seguía esperando respuestas”.

“Mientras hablan de ética y gestión, la Justicia avanza en investigaciones por presuntos desfalcos millonarios vinculados al programa Jóvenes Emprendedores, donde se habrían utilizado cientos de créditos irregulares con fondos públicos destinados a jóvenes entrerrianos”.

Finalmente, Vergara afirmó: “Los entrerrianos se cansaron de ver cómo algunos dirigentes se enriquecían y se alejaban de la realidad cotidiana de la gente. Por eso perdieron la provincia. Y por eso sería bueno que tengan un poco más de humildad antes de intentar dar lecciones sobre cómo se debe gestionar el Estado”.

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