Santa Elena se sumó al Observatorio Económico Turístico para potenciar el desarrollo local

El intendente Daniel Rossi firmó un convenio con la provincia que permitirá transformar la información del sector en datos estratégicos para el crecimiento de la ciudad.

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En un encuentro realizado en el Nuevo Mirador Costero del Parque La Hoya, la municipalidad de Santa Elena formalizó su incorporación al Observatorio Económico Turístico Provincial. El acuerdo fue rubricado por el intendente Daniel Rossi y el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTUR), Jorge Satto, marcando un avance significativo en la profesionalización de la gestión turística local. Esta herramienta técnica permitirá a la ciudad contar con estadísticas precisas para planificar políticas públicas y atraer inversiones de manera más eficiente.

La firma de este compromiso busca mejorar sustancialmente la calidad de la información turística que genera Santa Elena, integrándola a un sistema provincial de medición que analiza el perfil del visitante, el gasto promedio y el impacto real de la actividad en la economía.(Informe Litoral)