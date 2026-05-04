Paraná: se puso en marcha la segunda edición del Club Tech

El municipio relanzó este espacio de formación en robótica y programación para chicos y adolescentes. Este año, el eje de trabajo será el desarrollo de "Ciudades del Futuro".

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La Municipalidad de Paraná dio inicio formal a una nueva etapa del Club Tech, la propuesta de educación no formal que busca acercar a las infancias y juventudes al mundo de la programación, el pensamiento computacional y la tecnología. El programa, que ya es un sello del Distrito del Conocimiento, apunta a despertar vocaciones científicas desde temprana edad.

En esta oportunidad, el eje temático que atravesará los tallereses “Ciudades del Futuro”. El objetivo es que los participantes no solo aprendan técnica, sino que apliquen esos conocimientos para pensar una Paraná más sostenible e inteligente, resolviendo desafíos vinculados a la realidad local.

Durante la bienvenida al grupo de adolescentes de 14 a 16 años, el jefe de Gabinete, Santiago Halle, remarcó la importancia de sostener estos espacios: «Confiamos en nuestros gurises y en el potencial de la ciudad, que hoy exige ir de la mano con la innovación tecnológica».

Por su parte, la coordinadora del Distrito del Conocimiento, Luisina Pocay, destacó que la intención es que los chicos se involucren con problemas concretos. «Buscamos una ciudad moderna y, para eso, invitamos a los jóvenes a trabajar en proyectos que imaginen soluciones para el día a día de los vecinos», señaló.(Informe Litoral)