Se viene un frente frío y hay fecha para las primeras heladas del 2026

Se esperan mínimas por debajo de los 10 grados desde el fin de semana. Ello significa que por el momento no hay lluvias a la vista en Entre Ríos. Seguirá el tiempo estable pero más fresco.

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El cambio en las condiciones del tiempo comenzará a sentirse con fuerza en el inicio del fin de semana. Tras una seguidilla de jornadas templadas y agradables, se espera el ingreso de un frente frío que provocará un marcado descenso de la temperatura en toda la región.

El fin de semana comienza con ambiente templado a cálido y lluvias en el norte y Cuyo, pero el avance de un frente frío dará paso a aire polar. El lunes se esperan las primeras heladas del año en el centro del país.

El escenario meteorológico presenta una transición marcada entre dos masas de aire bien diferenciadas. Durante el sábado predomina un patrón cálido y húmedo en el norte argentino, mientras el sur ya evidencia condiciones más frías asociadas a un sistema frontal en aproximación.

Este contraste térmico responde a la persistencia de vientos del sector norte en niveles bajos, que sostienen temperaturas elevadas en el NOA y NEA, con máximas entre 24 °C y 30 °C. Mientras que el centro del país se mantiene con registros más moderados, entre 20 °C y 24 °C.

La Patagonia ya se encuentra bajo influencia de aire frío, con máximas de 12 °C a 16 °C y mínimas de 4 °C a 8 °C, incluso con registros bajo cero en áreas cordilleranas, anticipando el cambio de masa de aire que avanzará hacia el norte.

Sábado con lluvias en el norte y Cuyo en un contexto aún cálido

Las precipitaciones del sábado se organizan en dos regiones principales. Por un lado, el NEA, especialmente Chaco, Formosa, Misiones y norte de Corrientes, registra acumulados entre 40 mm y 80 mm, que pueden ser superados puntualmente, con eventos asociados a elevada humedad y cierta inestabilidad.

Un segundo núcleo se ubica sobre Cuyo (San Juan, Mendoza y se suma La Rioja), donde la interacción entre aire húmedo del norte y el avance del frente frío genera lluvias de variada intensidad. Este patrón es típico en situaciones prefrontales con forzante dinámico desde el sudoeste.

En la Patagonia andina también se observan precipitaciones, incluyendo nevadas en altura, lo que confirma el ingreso progresivo de aire frío. Este comportamiento anticipa el quiebre térmico que se consolidará en las jornadas siguientes.

Domingo y lunes: ingreso de aire polar y primeras heladas en la región central

El domingo marca un cambio significativo con el avance del frente frío hacia el centro-este del país. Las lluvias se desplazan hacia el Litoral, donde pueden alcanzar acumulados de 20 mm a 60 mm en Misiones y Corrientes, mientras que en el centro son más aisladas y débiles.

Detrás del frente, se produce el ingreso de una masa de aire polar que provocará un descenso térmico generalizado. Las máximas en la región central bajarán a valores entre 16 °C y 20 °C, mientras que en la Patagonia apenas alcanzan entre 8 °C y 12 °C. Las mínimas comienzan a mostrar valores entre -4 °C y 4 °C en el sur, según el pronóstico de Meteored.

El lunes se consolida el aire frío y seco, con condiciones ideales para enfriamiento nocturno por irradiación. Las mínimas descienden a 0 °C a 4 °C en amplias zonas del centro del país, con alta probabilidad de heladas en áreas rurales de Buenos Aires, La Pampa, sur de Córdoba y San Luis, generando impacto directo en el sector agropecuario.

Mínimas entre 7 y 9 grados

El ingreso del frente frío impactará de lleno en Entre Ríos, especialmente en ciudades como Paraná y localidades aledañas. Desde el lunes, las temperaturas mínimas comenzarán a ubicarse entre los 7 y 9 grados, generando mañanas mucho más frescas.

“Desde el lunes en adelante va a estar bastante fresco Paraná y toda la región. Se va a ir acercando un frente frío intenso a todo el centro de Argentina”, explicó el meteorólogo Sergio Jalfin sobre el cambio de masa de aire.

Además remarcó que “no se ven lluvias en el corto plazo y hay que disfrutar de estas temperaturas porque a partir del domingo empieza a bajar bastante”.