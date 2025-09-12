Ejecutan mejoras en el camino rural que conecta Las Cuevas y Costa Doll

Vialidad provincial prosigue con las mejoras de trazas rurales con la finalidad de garantizar una mejor conectividad de vecinos y productores del departamento Diamante.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV), a cargo de Exequiel Donda, por intermedio de la zonal Diamante, trabaja en la conservación de caminos de uso social y productivo en ese departamento. Entre lo planificado, se destaca la recuperación del material, armado de cunetas y alteo en los 16 kilómetros de la vía terciaria.

Sobre ese tema, el senador provincial Gustavo Vergara, explicó: «Este camino une el acceso a la comuna de Las Cuevas con el arroyo Doll. Es una traza muy importante para la circulación de la producción y vecinos». Luego destacó que «Vialidad siempre está presente en el departamento y estas mejoras permitirán consolidar el paso, más que nada en días de lluvia».

Asimismo, el senador agregó que la zonal está renovando y refaccionando el alcantarillado del camino, que son fundamentales para el drenaje y la conservación. «Es una política que lleva adelante el gobernador para favorecer el traslado de la producción y, además, la conectividad de los alumnos y docentes a los establecimientos rurales, cómo a los centros de salud».

«Es muy importante el trabajo que lleva adelante la zonal en todo el departamento atendiendo caminos cercanos a juntas de gobierno, comunas, intendencias y municipalidades del departamento», acotó.

Cabe señalar que también se trabajó en dar paso en la zona de Distrito Las Cuevas y Costa Doll, en dos alcantarillas donde la última lluvia, que había alcanzado los 100 milímetros, causó el corte del camino.