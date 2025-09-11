Tras una semana se levantó el paro de colectivos en Paraná

Desde el Gobierno provincial aseguraron que su intervención fue clave para que se destrabe el conflicto. Indicaron que adelantarán un pago correspondiente a la demanda de boletos durante agosto.

Facebook Twitter WhatsApp

La Secretaría de Transporte informó que, por mandato del gobernador Rogelio Frigerio y en coordinación con los ministros de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, y de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, se adoptaron medidas para garantizar la prestación del servicio de transporte urbano en la ciudad de Paraná.

En este marco, la provincia avanzará con el pago del boleto a la demanda correspondiente al mes de agosto, destinado a estudiantes de nivel primario, secundario, terciario/universitario y a docentes.

La inversión que realizará el gobierno entrerriano para atender esta situación asciende a 192 millones de pesos, que serán transferidos a la empresa prestataria del servicio en la capital provincial.

Desde la Secretaría de Transporte se aclaró que la situación actual no afecta al servicio del área metropolitana.

Del archivo: Convocan a paro universitario nacional tras veto de Javier Milei