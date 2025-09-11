Convocan a paro universitario nacional tras veto de Javier Milei

Gremios docentes y no docentes se movilizan en todo el país en rechazo a la medida del Gobierno y advierten sobre un “ataque directo a la calidad de la educación”.

Facebook Twitter WhatsApp

En un contundente rechazo al veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, el Frente Sindical Universitario ha convocado a un paro nacional de 24 horas para este viernes. La medida de fuerza, que busca visibilizar el descontento del sector, se suma a una serie de acciones en defensa de la educación superior ante el contexto de recortes presupuestarios.

Te puede interesar: Duro revés para el Gobierno: Diputados rechaza el veto a la Ley de Discapacidad

La decisión, impulsada por gremios como la FEDUN, CTERA, CONADU y FATUN, entre otros, surge tras la firma del presidente Javier Milei que dejó sin efecto la ley aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Diputados. La oposición, por su parte, analiza la posibilidad de convocar a una sesión especial la próxima semana con el objetivo de revertir el veto.

Daniel Ricci, secretario general de la Fedun, denunció que el Gobierno «continúa sin escuchar» la demanda popular sobre la importancia de la educación pública. También expresó su preocupación por la “crítica situación salarial” que enfrentan los trabajadores, mencionando la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación. En la misma línea, el secretario adjunto de Fatun, Jorge Anró, calificó los recortes no como un simple ajuste, sino como un “ataque directo a la calidad de la educación, a la investigación y, en definitiva, a nuestro futuro como nación”.

Del archivo: Taller de Jardinería Básica en Aranguren