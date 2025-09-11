Taller de Jardinería Básica en Aranguren

La actividad estará a cargo de la Técnica y Paisajista María Del Carmen Gallardo, quien brindará conocimientos prácticos sobre el cultivo y cuidado de las plantas del jardín y el hogar.
Durante la jornada se abordarán temáticas como:
- Especies más utilizadas en jardines.
- Plantines florales y césped.
- Suelo y sustratos.
- Plantación y trasplantes.
- Riego y fertilización.
- Protección frente a condiciones extremas.
- Plagas y enfermedades más comunes.
El encuentro se presenta como una oportunidad para aprender, compartir experiencias y fomentar el amor por la naturaleza y el entorno verde.
La organización está a cargo del Grupo de Mujeres de COOPAR, Sembrando Valores, en el marco de sus propuestas de capacitación y actividades comunitarias.
