El próximo martes 16 de septiembre, a las 17:00, se llevará a cabo un Taller de Jardinería Básica en el quincho de COOPAR, ubicado en calle Moreno de la localidad de Aranguren.

Taller de Jardinería Básica en Aranguren

La actividad estará a cargo de la Técnica y Paisajista María Del Carmen Gallardo, quien brindará conocimientos prácticos sobre el cultivo y cuidado de las plantas del jardín y el hogar.

Durante la jornada se abordarán temáticas como:

  • Especies más utilizadas en jardines.
  • Plantines florales y césped.
  • Suelo y sustratos.
  • Plantación y trasplantes.
  • Riego y fertilización.
  • Protección frente a condiciones extremas.
  • Plagas y enfermedades más comunes.

El encuentro se presenta como una oportunidad para aprender, compartir experiencias y fomentar el amor por la naturaleza y el entorno verde.

La organización está a cargo del Grupo de Mujeres de COOPAR, Sembrando Valores, en el marco de sus propuestas de capacitación y actividades comunitarias.

