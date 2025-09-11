Taller de Jardinería Básica en Aranguren

El próximo martes 16 de septiembre, a las 17:00, se llevará a cabo un Taller de Jardinería Básica en el quincho de COOPAR, ubicado en calle Moreno de la localidad de Aranguren.

Facebook Twitter WhatsApp

La actividad estará a cargo de la Técnica y Paisajista María Del Carmen Gallardo, quien brindará conocimientos prácticos sobre el cultivo y cuidado de las plantas del jardín y el hogar.

Durante la jornada se abordarán temáticas como:

Especies más utilizadas en jardines.

Plantines florales y césped.

Suelo y sustratos.

Plantación y trasplantes.

Riego y fertilización.

Protección frente a condiciones extremas.

Plagas y enfermedades más comunes.

El encuentro se presenta como una oportunidad para aprender, compartir experiencias y fomentar el amor por la naturaleza y el entorno verde.

La organización está a cargo del Grupo de Mujeres de COOPAR, Sembrando Valores, en el marco de sus propuestas de capacitación y actividades comunitarias.

Del archivo: Autoridades de General Ramírez se reunieron con el Presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos