Una billetera virtual lanzó nuevas promociones en supermercados

Con hasta 15% de reintegro y topes de ahorro de $42.000 semanales

Facebook Twitter WhatsApp

Mercado Pago renovó sus promociones en supermercados y mayoristas, ofreciendo reintegros que alcanzan el 15% en compras realizadas con su aplicación o tarjeta prepaga. Estas ofertas estarán vigentes hasta el 30 de septiembre en comercios adheridos, para compras tanto presenciales como en línea.

El beneficio varía según el supermercado, el día de la semana y el método de pago. En algunos casos, existen topes semanales de reintegro, mientras que en otros la devolución no tiene un límite establecido.

Dónde y cuándo aprovechar los reintegros

Changomas: Los miércoles, obtienes un 15% de reintegro pagando con código QR. El tope es de $6.000 por compra. Se excluyen carnes, lácteos, bebidas alcohólicas y gaseosas.

Los miércoles, obtienes un pagando con código QR. El tope es de $6.000 por compra. Se excluyen carnes, lácteos, bebidas alcohólicas y gaseosas. Carrefour online: Los jueves, hay un 15% de devolución sin tope si pagas con la tarjeta prepaga de Mercado Pago en su sitio web.

Los jueves, hay un si pagas con la tarjeta prepaga de Mercado Pago en su sitio web. Jumbo, Disco y Vea: Los martes, consigues un 15% de reintegro con la tarjeta prepaga de Mercado Pago usando Contactless. El tope es de $6.000.

Los martes, consigues un con la tarjeta prepaga de Mercado Pago usando Contactless. El tope es de $6.000. Carrefour físico: Los lunes y miércoles, recibes un 15% de devolución pagando con código QR, sin tope ni exclusiones de rubros.

Cómo alcanzar el máximo ahorro semanal

Al combinar estas promociones, los usuarios pueden lograr un ahorro de hasta $42.000 semanales. Este monto se desglosa de la siguiente manera:

$6.000 en Changomas.

en Changomas. $15.000 en Carrefour online (en una compra de $100.000).

en Carrefour online (en una compra de $100.000). $6.000 en Jumbo, Disco o Vea.

en Jumbo, Disco o Vea. $15.000 en Carrefour físico (en una compra de $100.000).

En total, sobre un gasto estimado de $280.000, el beneficio acumulado alcanza los $42.000, ofreciendo una oportunidad significativa para maximizar el ahorro en las compras del hogar.