La inflación de agosto se mantiene en 1,9%, impulsada por el transporte y las bebidas alcohólicas

El informe del INDEC revela que otros rubros de gran peso en la economía familiar también sufrieron incrementos significativos. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles -uno de los de mayor incidencia en los gastos de los hogares- tuvo una suba de 2,7%. Por su parte, la Educación ascendió un 2,5%, mientras que Salud registró un 1,7% y Alimentos y bebidas no alcohólicas -un sector fundamental para la subsistencia diaria- subió un 1,4%. En contraste, se destaca que Prendas de vestir y calzado experimentó una deflación del 0,3%.
La capital del país mostró una desaceleración en su inflación mensual, ubicándose en 1,6% en agosto, un descenso respecto al 1,9% de julio. A pesar de esto, la inflación interanual de la Ciudad de Buenos Aires alcanza el 37,4%. La suba de precios en la capital fue impulsada por Servicios financieros (5,7%), Transporte (3%) y Salud (2,1%).
En cuanto a los alimentos, los aumentos más notables se registraron en pan y cereales (2,2%) y Frutas (5,5%), mientras que Verduras, tubérculos y legumbres tuvieron una deflación de 1,2%. La indumentaria, al igual que a nivel nacional, mostró una baja de 0,4%, en este caso debido al ingreso de productos importados.
