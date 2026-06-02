Aranguren: el municipio dictó talleres de prevención del bullying en la Escuela Técnica Nº 5

El Área de Niñez, Adolescencia y Familia coordinó una actividad grupal orientada a mejorar la comunicación, fortalecer los vínculos entre pares y erradicar el acoso escolar en el nivel secundario.

Facebook Twitter WhatsApp

Con el objetivo de construir entornos escolares más seguros y empáticos, el Área de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Social del municipio de Aranguren, llevó adelante una jornada dinámica y grupal destinada a los estudiantes de la Escuela de Educación Técnica Nº 5 “14 de febrero“. La iniciativa forma parte de las políticas locales destinadas a abordar de manera temprana las problemáticas vinculares dentro de las instituciones educativas de la localidad.

Te puede interesar: Aranguren: El municipio y la Escuela 102 coordinan mejoras en iluminación y seguridad

Durante el encuentro, el equipo municipal coordinó diferentes dinámicas de taller orientadas específicamente a trabajar la prevención del bullying, brindar herramientas prácticas para mejorar la comunicación entre pares y, fundamentalmente, fortalecer la convivencia diaria en el ámbito escolar. Estas actividades permitieron que los jóvenes expresaran sus inquietudes, debatieran sobre el impacto del acoso y reflexionaran sobre la importancia de la empatía en la adolescencia.

Las autoridades municipales destacaron la apertura y el compromiso institucional de las autoridades de la Escuela Técnica Nº 5 al sumar este tipo de propuestas a su agenda pedagógica.(Informe Litoral)