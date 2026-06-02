Detuvieron en Paraná a un hombre por violar una restricción de acercamiento y amenazar a su madre

El hecho ocurrió en una vivienda del Barrio Aceitero de la capital provincial. Según los datos policiales obtenidos por Informe Litoral, el implicado fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales.

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En el marco de los operativos de prevención y seguridad, personal policial de Paraná intervino en un hecho de violencia familiar registrado en el interior del Barrio Aceitero. El procedimiento se inició de manera inmediata tras recibir un llamado a la línea de emergencias 911, el cual alertaba a las autoridades sobre una situación de conflicto en un domicilio de la zona.

Al llegar al lugar del hecho, los efectivos se entrevistaron con una mujer que denunció que su hijo había ingresado de manera violenta a la propiedad y la había amenazado. Según los datos a los que tuvo acceso Informe Litoral, la situación presentaba una gravedad previa, ya que sobre el agresor pesaba una medida judicial de restricción de acercamiento vigente tanto hacia la víctima como hacia la vivienda.

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Ante la flagrancia del delito, los uniformados procedieron a la inmediata demora del hombre en el lugar. Tras poner en conocimiento del caso al fiscal en turno, se dispuso la detención formal del implicado y su posterior traslado hacia la Alcaidía de Tribunales de Paraná, donde quedó alojado a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.