Paraná: dos jóvenes se llevaron una moto sin permiso y terminaron demorados tras efectuar disparos

El hecho se registró en la zona de calle Gianelli. Según confirmaron fuentes policiales a Informe Litoral, el rodado fue devuelto a la propietaria, mientras que los involucrados quedaron a disposición de la Justicia y del COPNAF.

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En el marco de los operativos de prevención y seguridad, personal policial de Paraná intervino en un confuso episodio que comenzó con el hurto de un vehículo familiar y finalizó con detonaciones de arma de fuego. El procedimiento se inició a raíz de la denuncia radicada por una mujer, quien manifestó ante las autoridades que su hijo de 16 años y su nuera de 19 se habían llevado sin su consentimiento una motocicleta Motomel 110cc.

De acuerdo a la información policial a la que tuvo acceso Informe Litoral, la denunciante advirtió que los jóvenes se habían desplazado hacia la zona de calle Gianelli, lugar donde presuntamente habrían efectuado disparos en la vía pública. Con los datos aportados, las patrullas iniciaron un rastrillaje por el sector indicado, logrando interceptar en primer término a la joven de 19 años junto a la motocicleta en cuestión y, a los pocos metros, localizaron al menor de edad.

Tras el operativo, el fiscal en turno dispuso que se realice la prueba de dermotest a ambos jóvenes para determinar la presencia de pólvora en sus manos y confirmar la autoría de los disparos. Asimismo, la mujer mayor de edad fue correctamente identificada y quedó supeditada a la causa judicial, mientras que por la situación del adolescente se dio intervención a la División Minoridad para su posterior traslado y resguardo en el COPNAF. Por último, las autoridades procedieron a la restitución de la motocicleta a su legítima dueña.