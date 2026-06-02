Frigerio reglamentó los concursos obligatorios para el ingreso y ascenso en el Estado provincial

A través del decreto 1452, se estableció que toda designación en planta permanente sin proceso de selección previo será nula. La medida instrumenta una exigencia constitucional pendiente desde 2008.

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El gobernador Rogelio Frigerio firmó el decreto Nº 1452 que aprueba el Reglamento General de Concursos para la Administración Pública Provincial. La normativa regula el ingreso a la planta permanente, las promociones internas y la asignación de jefaturas de Departamento y División. Con esta firma se instrumenta una exigencia que la Constitución de Entre Ríos consagró en la reforma de 2008 y que ninguna gestión anterior había implementado de forma completa.

A partir de la vigencia de esta norma, todo ingreso al Estado, promoción o designación en cargos de conducción deberá realizarse mediante procesos de selección públicos y basados en el mérito. Según los datos obtenidos por Informe Litoral, el nuevo sistema contempla tres modalidades de evaluación y establece de manera taxativa que toda designación en planta permanente efectuada sin concurso previo será insanablemente nula, quedando el Poder Ejecutivo facultado para declararla de oficio.

El reglamento prevé la realización de concursos abiertos para cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos, como así también procesos cerrados dirigidos exclusivamente al personal que ya pertenece a la administración cuando las necesidades del servicio lo requieran. Asimismo, el texto reconoce la trayectoria del personal temporario otorgando un puntaje específico por año de servicio continuado.

La conformación de los jurados evaluadores estará integrada por siete miembros que representarán al organismo convocante, a las entidades sindicales y al sector académico universitario para garantizar el control de los procesos. La redacción de la medida se consensuó de manera conjunta con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), bajo la moderación de la Secretaría de Trabajo, la Secretaría Legal y Técnica, y la Dirección General de Recursos Humanos.