Ganadería: desde Farer aseguran que los precios encontraron un «techo» y proyectan recuperación del stock

El presidente de la entidad entrerriana, Sergio Dalcol, analizó la leve baja del 1% en el valor de la hacienda en pie. Destacó el buen momento de la cría por la demanda internacional, pero encendió alarmas por los cambios sanitarios que intenta imponer el Senasa.

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La cotización de la hacienda en pie mostró un leve estancamiento durante el último mes, registrando una baja promedio inferior al 1%. Lejos de encender alarmas de crisis, el sector productivo lo interpreta como una estabilización previsible del mercado. En diálogo con Gonzalo Schmidt, director de Informe Litoral, en Canal 6 ERTV, Sergio Dalcol, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), explicó la coyuntura del negocio cárnico, las metas a largo plazo para el stock nacional y el firme rechazo al nuevo esquema sanitario nacional.

Precios estables y el auge de la cría

«Era algo esperado que en algún momento el precio de la hacienda encontrara su techo«, afirmó Dalcol respecto a la variación general de precios. Detalló que el comportamiento fue dispar según la categoría: mientras algunas subieron entre un 3% y un 5%, otras registraron caídas similares, consolidando un promedio general de baja cercano al 1%. No obstante, el dirigente proyectó que el valor se mantendrá firme en los meses venideros sobre una «base relativamente alta e importante«.

Al analizar la rentabilidad de la cadena, Dalcol ubicó a la cría como la «actividad estrella» del momento actual, revirtiendo décadas de postergación. «Durante años los rodeos se fueron desmembrando. Ahora hay un valor muy bueno a nivel internacional y, al no haber trabas de comercialización, esto ha sostenido un precio firme en el mercado interno y una alta demanda externa«, argumentó. La contracara la vive el invernador (engorde), cuyos márgenes financieros se encuentran más ajustados debido al alto costo de reposición del ternero frente al precio final del novillo terminado.

El desafío de duplicar la producción

Consultado sobre la posibilidad de recuperar el histórico stock ganadero argentino, condicionado durante años por el avance de la agricultura, el titular de Farer advirtió que los tiempos biológicos del campo exigen políticas de Estado sostenidas en el tiempo.

«Este es un proceso virtuoso, pero no se hace en dos o tres meses. Necesitamos una década«, enfatizó Dalcol. Recordó que el país permanece estancado históricamente en un rodeo de entre 50 y 55 millones de cabezas, una cifra estática frente a una población humana que se duplicó. «De mínima deberíamos apuntar a duplicar la cantidad de kilos de carne producidos, combinando el crecimiento del stock con mejoras en la eficiencia por hectárea«, planteó como horizonte estratégico.

En materia climática, el panorama de cara al invierno es alentador para la provincia. A pesar de algunas heladas recientes, los perfiles de suelo cuentan con buena humedad y el sector aguarda el desarrollo de un año «Niño» que aporte las precipitaciones necesarias para las pasturas.

Conflicto en puerta con el Senasa por la sanidad

Uno de los puntos de mayor tensión institucional abordados en la entrevista radica en las modificaciones que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) busca implementar en el calendario de vacunación contra la fiebre aftosa.

Farer, como entidad integrante de la Fundación de Lucha contra la Fiebre Aftosa (Fucofa), manifestó un rechazo rotundo a dos medidas clave: el traslado de la vacunación de menores al mes de junio y la potencial incorporación de agentes externos –veterinarios contratados particularmente por cada productor- para aplicar las dosis.

«Hemos sido muy claros en expresar nuestro rechazo como Farer, como Fucofa y a través de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)«, aseveró el dirigente entrerriano. La discusión central se trasladará al Congreso Nacional de Entes y Fundaciones en Gualeguaychú, donde las entidades gremiales volverán a plantear su postura cara a cara con las autoridades nacionales.

Para Dalcol, el estatus sanitario local es innegociable si se pretende consolidar la inserción global de la producción ganadera: «La sanidad debe ser el pasaporte para que la carne argentina pueda acceder a mercados de altísima calidad. Si no tenemos una sanidad adecuada puertas adentro, poco vamos a poder salir a ofrecer hacia afuera. Es una condición sine qua non para producir con tranquilidad en el mediano y largo plazo«, concluyó. (Informe Litoral)

Ver la entrevista completa con Sergio Dalcol: