Crespo: un papá y su hija cayeron a una cámara cloacal de cuatro metros de profundidad

El grave hecho ocurrió en la intersección de las calles Rivadavia y Estrada, donde el hombre y la pequeña de 4 años terminaron dentro del pozo que no contaba con señalización.

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Una situación que estuvo al límite de transformarse en una tragedia generó una profunda conmoción en la comunidad de Crespo. Una vecina de la localidad, Jesica Velázquez, relató los momentos de desesperación y angustia extrema que le tocó vivir junto a su esposo y sus tres hijos pequeños, luego de que parte de su familia cayera de manera repentina en una cámara cloacal de aproximadamente cuatro metros de profundidad.

Según la información a la que tuvo acceso Informe Litoral, el dramático episodio se desencadenó cuando la familia caminaba por las inmediaciones de calle Rivadavia y Estrada. En ese sector, el pozo se encontraba completamente oculto por las malezas y sin ningún tipo de cartel o señalización que advirtiera sobre el peligro. En un instante, el hombre y su hija de 4 años, de nombre Renata, cayeron al vacío hacia el fondo de la estructura.

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La madre de la niña describió escenas de desesperación absoluta, ya que durante varios segundos perdieron de vista a la menor en la oscuridad y entre los gases generados por los residuos. En medio del shock y los gritos, el padre logró localizar a la pequeña dentro del agua y, con un enorme esfuerzo físico, consiguió impulsarla hacia la superficie para que su esposa pudiera sujetarla y ponerla a salvo.

A raíz de la caída, la menor sufrió diversos golpes, escoriaciones y un fuerte estado de shock, mientras que el progenitor terminó con lesiones en los tejidos blandos, además de severas molestias en una rodilla y en un tobillo que actualmente complican su movilidad. Asimismo, el núcleo familiar reportó pérdidas materiales, ya que la correntada de los residuos cloacales arrastró un teléfono celular y un par de anteojos recetados.

La vecina agradeció públicamente la inmediata y solidaria colaboración de los frentistas de la zona, como así también el rápido despliegue del personal de la Guardia Urbana Municipal (GUM) y de la Policía local, quienes unieron fuerzas para rescatar al hombre del interior de la fosa profunda.

Tras el tremendo susto, los damnificados alertaron sobre la existencia de otras bocas de tormenta o cámaras similares en idénticas condiciones de abandono en diferentes puntos de Crespo. Ante este panorama de riesgo, la familia adelantó que solicitará una reunión formal con el intendente y las autoridades municipales para exigir un relevamiento integral de los servicios y la correcta señalización de estos sectores, con el único objetivo de evitar que otro vecino sufra un accidente que pueda resultar fatal.(Sol Noticias)