Paraná: un hombre llevaba a la fuerza a su pareja hacia Cerrito

Un operativo cerrojo montado por la Policía de Entre Ríos en la zona este de la capital provincial permitió interceptar un automóvil y poner a resguardo a una mujer, quien minutos antes había denunciado de manera telefónica que estaba siendo trasladada contra su voluntad por su propia pareja.
Según los datos policiales recolectados por Informe Litoral, la situación comenzó a gestarse a tempranas horas de la mañana en una vivienda de la calle Del Barco Centenera, donde ambos habían pasado la noche. El conflicto se desató cuando la mujer le pidió al hombre que la llevara a una consulta médica, un compromiso que ya tenían pautado. Ante la solicitud, el sujeto reaccionó de forma negativa y, mediante el uso de la fuerza, la obligó a subir a un vehículo para iniciar un viaje con destino a la localidad de Cerrito, ciudad donde él reside.
Durante el trayecto por las calles de la ciudad, la víctima intentó persuadirlo reiteradas veces para que cambiara el rumbo y desistiera de su actitud. Sin embargo, el conductor lejos de calmarse incrementó la hostilidad y comenzó a proferirle amenazas directas. En medio de la tensión, la mujer aprovechó un descuido para comunicarse con el servicio de emergencias 911, alertando a los operadores sobre su situación de encierro y aportando precisiones del recorrido.
A partir de la denuncia, la sala de tráfico del 911 irradió la alerta a los móviles en circulación, iniciándose un rápido despliegue preventivo por las inmediaciones. El procedimiento dio resultados positivos en la intersección de las avenidas Provincias Unidas y Zanni, lugar donde las patrullas lograron cercar el paso del automóvil, detener su marcha y rescatar de inmediato a la mujer afectada.
El caso fue comunicado de forma inmediata a la Unidad Fiscal de Género en turno de Paraná. La autoridad judicial dispuso la detención formal del conductor y su inmediato traslado a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó alojado formalmente supeditado a la causa por amenazas y privación ilegítima de la libertad.