Belgrano venció a River 3 a 2 en una final histórica y se consagró campeón del Torneo Apertura

En un cierre épico, el conjunto cordobés dio vuelta el partido en los últimos minutos con un doblete de Franco "Uvita" Fernández y aseguró su clasificación directa a la Copa Libertadores 2027.

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El fútbol argentino coronó a un nuevo e inédito campeón en una definición que quedará grabada en las páginas grandes del deporte nacional. En un encuentro de desarrollo cambiante y con momentos de dominio alternado, Belgrano de Córdoba derrotó a River Plate por 3 a 2 en la gran final del Torneo Apertura, logrando el primer título de su historia en la máxima categoría. El partido se caracterizó por una intensidad asombrosa y un desenlace de película que desató la euforia de toda la parcialidad del conjunto de barrio Alberdi.

El trámite del encuentro comenzó cuesta arriba para el Pirata, ya que River Plate logró ponerse en ventaja inicialmente gracias a una definición del delantero Facundo Colidio. Sin embargo, el equipo cordobés asimiló el golpe a tiempo, reaccionó antes del cierre de la primera etapa y encontró el empate transitorio a través del defensor entrerriano Leonardo Morales, permitiendo que ambos planteles se retiraran al descanso con un justo 1 a 1 en el marcador.

En el complemento, la paridad visualizada en el juego continuó abriendo alternativas y ocasiones de riesgo para los dos lados. River Plate ajustó las líneas, tomó el control de la pelota durante una gran parte de la segunda mitad y volvió a adelantarse en el tanteador por intermedio de Tomás Galván, un gol que parecía encaminar definitivamente al conjunto de Núñez hacia un nuevo campeonato local. Sin embargo, cuando el partido ya ingresaba en su tramo final y la historia parecía juzgada, Belgrano sacó a relucir su carácter para gestar una remontada inolvidable.

El punto de quiebre definitivo llegó a los 39 minutos del segundo tiempo, momento en el que el árbitro Yael Falcón Pérez sancionó un penal para el elenco cordobés, tras una revisión técnica del VAR que constató una mano dentro del área del defensor Lautaro Rivero. Franco «Uvita» Fernández asumió la responsabilidad de la ejecución y cambió el penal por gol con un remate cruzado para estampar el empate que reavivaba las ilusiones celestes.

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Apenas tres minutos después, aprovechando el desconcierto defensivo de su rival, el propio Fernández apareció nuevamente a los 42 minutos para marcar el 3-2 definitivo tras una notable jugada colectiva. Con este resultado heroico, Belgrano no solo alzó el trofeo doméstico por primera vez en su vida institucional, sino que además aseguró de forma matemática su clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, coronando una campaña perfecta.