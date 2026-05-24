Paraná : la Provincia finalizó obras de reparación en la Escuela Guadalupe

Con una inversión superior a los 29 millones de pesos, se arreglaron los techos y se solucionaron los problemas de humedad y filtraciones que afectaban las aulas y el sistema eléctrico.

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El gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, terminó los trabajos de mejora en el edificio de la Escuela Secundaria N° 28 «Nuestra Señora de Guadalupe» de Paraná. Las tareas formaron parte del plan provincial para mejorar las condiciones edilicias de los establecimientos educativos en la región.

Según los datos de la obra, la intervención se realizó en el establecimiento de calle República del Líbano 2699, al que asisten diariamente 436 estudiantes. El objetivo principal de los trabajos fue solucionar de manera definitiva las filtraciones y los problemas graves de humedad que afectaban directamente a las aulas, las galerías y las oficinas administrativas, lo que también venía generando fallas en la red eléctrica de la institución.

Los arreglos demandaron una inversión provincial de 29.389.534 pesos y se concentraron en la reparación integral de los techos, que eran la causa del desprendimiento de los cielorrasos y del deterioro general de las instalaciones.

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Al respecto, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, remarcó que mejorar los edificios escolares es una prioridad para garantizar espacios seguros donde se puedan dictar las clases con normalidad.