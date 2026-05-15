Alpine refuerza su estructura técnica con el fichaje de Jason Somerville para potenciar su competitividad

El experimentado ingeniero británico regresa a Enstone como subdirector técnico con el objetivo de escalar posiciones en la parrilla y brindar un monoplaza más sólido a Franco Colapinto.

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En un movimiento estratégico para recuperar el terreno perdido en la Fórmula 1, la escudería Alpine ha oficializado la incorporación de Jason Somerville como nuevo subdirector técnico. Esta decisión, comunicada este viernes, busca consolidar un grupo de liderazgo capaz de interpretar con mayor precisión las exigencias del reglamento actual de la FIA y acelerar el desarrollo del monoplaza en las próximas temporadas.

Somerville, un ingeniero de 57 años con una trayectoria de más de dos décadas en la máxima categoría, llega para reportar directamente al director técnico ejecutivo, David Sanchez. Su arribo se produce en un momento clave para el equipo francés, que atraviesa un proceso de reestructuración profunda bajo la mirada de figuras como Flavio Briatore. El ingeniero inglés posee un currículum envidiable que incluye pasos por Williams y Toyota, además de un rol fundamental en la Formula One Management (FOM), donde colaboró activamente en la creación del reglamento técnico que rige desde 2022.

El regreso de Somerville a la fábrica de Enstone, donde ya desempeñó funciones hace más de una década, representa una pieza fundamental en el rompecabezas técnico de Alpine. Su vasta experiencia como jefe de aerodinámica en la FIA le otorga una visión privilegiada sobre los límites del reglamento, un conocimiento que será vital para mejorar el rendimiento del coche que conduce Franco Colapinto. La escudería confía en que esta incorporación permitirá al piloto argentino contar con herramientas más competitivas para luchar por entrar de forma recurrente en la zona de puntos durante lo que resta del campeonato.

Tras su presentación oficial, Somerville expresó su entusiasmo por volver al ambiente de la competición directa luego de un tiempo en roles administrativos dentro de la organización de la F1. El ingeniero destacó su deseo de volver a «luchar por milésimas», una mentalidad que se alinea con la urgencia de Alpine por acortar la brecha con los equipos de punta. Por su parte, David Sanchez calificó el fichaje como un paso adelante necesario en la intensa carrera de desarrollo que define a la categoría hoy en día.