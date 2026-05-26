Un joven de Crespo resultó herido tras despistar con su moto en Costa Grande

Según informaron fuentes policiales a Informe Litoral, el motociclista de 21 años perdió el control del rodado en un camino vecinal y debió ser trasladado de urgencia con diversas lesiones.

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Un joven motociclista debió recibir asistencia médica este fin de semana tras protagonizar un accidente de tránsito en la zona rural del departamento Diamante. El siniestro vial ocurrió en horas de la tarde de este sábado y movilizó al personal policial y de salud de la región.

De acuerdo con los datos brindados por la Jefatura Departamental Diamante a Informe Litoral, el hecho fue detectado por efectivos de la Comisaría Costa Grande mientras realizaban tareas de prevención en la jurisdicción. En ese momento, las autoridades tomaron conocimiento de que el conductor de una moto había sufrido una fuerte caída en un camino vecinal, unos dos kilómetros antes de llegar a la Ruta 40.

En el incidente estuvo involucrado únicamente un motovehículo marca Honda, modelo XR250, el cual era conducido por un joven de 21 años, domiciliado en la ciudad de Crespo. Por razones que actualmente son materia de pericias e investigación, se pudo establecer en un primer momento que el muchacho habría perdido el control del rodado, lo que provocó que cayera pesadamente hacia el suelo.

A raíz del impacto, el ocupante de la moto fue asistido inmediatamente por los agentes policiales y por los profesionales de salud que llegaron al lugar del hecho. Posteriormente, se dispuso su traslado hacia un centro asistencial de la ciudad de Crespo, donde los médicos confirmaron que presentaba diversas lesiones producto del golpe. En el lugar, las autoridades policiales correspondientes trabajaron de forma rigurosa para determinar las causas exactas del accidente y esclarecer por completo los hechos.