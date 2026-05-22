«Ella tiene que dar el ejemplo»: habló la mamá del alumno al que la vicedirectora le pateó el banco en Rosario

Silvia defendió a su hijo tras la agresión que se volvió viral, denunció que la docente tiene antecedentes de malos tratos y criticó con dureza los 15 días de suspensión que le impusieron al menor.

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El escándalo desatado por la viralización de un video dentro de un aula de la Escuela 540 de Rosario sumó un nuevo y tensionante capítulo. Silvia, la madre de Matías, el alumno de tercer año al que una vicedirectora le pateó el pupitre en medio de un reproche disciplinario, rompió el silencio para repudiar el accionar de la docente y visibilizar una serie de presuntos abusos de autoridad dentro del establecimiento educativo.

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El hecho, que quedó registrado por el teléfono celular de una compañera de curso, muestra el momento exacto en el que la directiva ingresa al salón tras ser convocada por la profesora a cargo debido al desorden generalizado. En medio de los gritos, la mujer patea fuertemente el banco del adolescente mientras le recrimina su conducta y defiende al personal escolar. Al respecto, la madre del joven reconoció que su hijo pudo haber movido el banco, pero remarcó que la docente es quien debe dar el ejemplo y que la agresión física fue desmedida, argumentando que las autoridades debieron haberla citado para dialogar en lugar de reaccionar de forma violenta.

Como consecuencia del episodio, el estudiante fue sancionado con 15 días de suspensión y la obligación de realizar trabajos prácticos desde su hogar, una medida que la familia consideró injusta dado el contexto del cruce. Además, el testimonio de la mujer dejó expuesto que los conflictos con la vicedirectora no son aislados, ya que denunció que el año pasado el menor ya había sido retirado del aula a los empujones y acusó a la directiva de implementar medidas extremas, como prohibirle a los alumnos ir al baño o mantener las ventanas abiertas obligatoriamente a pesar de las bajas temperaturas. Mientras el video continúa generando un intenso debate en las redes sociales sobre los límites de la autoridad en el ámbito escolar, la comunidad educativa sigue de cerca la situación de la directiva, quien por el momento continúa asistiendo a la escuela.