PAMI reforzó el control de las cuentas digitales de los afiliados para prevenir estafas

La obra social dispuso que los jubilados y pensionados deberán validar su identidad en la plataforma Mi PAMI para seguir realizando trámites online. Quienes no cumplan con el requisito sufrirán restricciones en el sistema, aunque no perderán las prestaciones médicas ni la cobertura presencial.

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El PAMI avanzó durante mayo con la implementación de un nuevo esquema de control sobre las cuentas digitales de sus afiliados jubilados y pensionados, con el objetivo prioritario de reforzar los niveles de seguridad y prevenir estafas virtuales. A partir de esta medida, la obra social confirmó que aquellos usuarios que no cumplan con el proceso obligatorio de validación de identidad dentro de la plataforma Mi PAMI podrían encontrar severas restricciones temporales para utilizar las distintas funciones virtuales del organismo. Esta disposición impacta de manera directa en la autogestión de trámites clave, tales como la visualización de recetas electrónicas, la solicitud de turnos, la emisión de órdenes médicas, el acceso a credenciales digitales y la realización de consultas administrativas.

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Según informó el organismo estatal, el nuevo requisito exige que los afiliados mantengan correctamente actualizados sus datos personales y completen el proceso de autenticación para continuar operando normalmente dentro del sistema web o de la aplicación móvil. Para cumplir con la normativa, los usuarios deben tener una cuenta activa en Mi PAMI, validar de forma fehaciente su correo electrónico, registrar un número de teléfono celular actualizado, generar una contraseña segura y confirmar que toda la información ingresada coincida con los registros oficiales de la entidad. Las autoridades señalaron que estas acciones buscan mitigar los accesos indebidos a las cuentas y evitar los fraudes digitales que afectan con frecuencia a los adultos mayores.

Ante la incertidumbre que generó la medida, el PAMI advirtió que quienes no realicen la validación correspondiente podrían sufrir dificultades para recuperar sus cuentas o bloqueos preventivos al momento de intentar concretar gestiones online. Sin embargo, la obra social llevó tranquilidad a la comunidad al aclarar de forma taxativa que la falta de actualización digital no implica, bajo ninguna circunstancia, la pérdida de las prestaciones médicas ni la suspensión de la cobertura sanitaria. En este sentido, se remarcó que la credencial plástica tradicional sigue siendo totalmente válida para la compra de medicamentos y la atención en consultorios, al tiempo que aquellos afiliados que no utilicen herramientas tecnológicas podrán seguir realizando todos sus trámites de manera presencial en las agencias habitualmente habilitadas.

La plataforma Mi PAMI se consolidó en los últimos años como una de las principales herramientas de conectividad para el sector pasivo, permitiendo revisar la cartilla de profesionales y gestionar prestaciones desde el hogar. Ante el crecimiento exponencial de usuarios y el consecuente aumento de los intentos de ciberdelitos, el organismo reforzó en paralelo sus recomendaciones de seguridad informática. Al respecto, las autoridades recordaron que el PAMI nunca solicita claves bancarias ni contraseñas personales completas a través de llamadas telefónicas, y recomendaron de forma enfática no compartir con terceros los códigos de verificación enviados por mensajes de texto o correos electrónicos.