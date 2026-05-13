Paraná: secuestraron baterías de dudosa procedencia y notificaron a dos hombres

Efectivos policiales interceptaron a los sujetos en calle España durante un operativo de prevención y, al no poder acreditar la propiedad de los elementos, quedaron vinculados a una causa judicial.

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En una intervención realizada durante la tarde de este miércoles, personal policial de la ciudad de Paraná logró el secuestro de tres baterías que se encontraban en poder de dos individuos que no pudieron justificar su origen legal. El procedimiento tuvo lugar en inmediaciones de calle España, mientras los uniformados desarrollaban tareas de patrullaje preventivo dispuestas para fortalecer la seguridad en diversos sectores de la capital provincial.

Según se expresó a Informe Litoral, los efectivos identificaron a dos hombres mayores de edad que transportaban los acumuladores eléctricos en buen estado de conservación. Al ser interrogados por los agentes sobre la procedencia de la carga, los sujetos alegaron de manera dubitativa que un tercero los había dejado en la zona, una versión que carecía de sustento y que no pudieron acreditar de ninguna forma ante las autoridades presentes.

Ante la irregularidad del hallazgo, se estableció una comunicación inmediata con la fiscalía en turno. El magistrado interviniente ordenó el secuestro preventivo de los elementos y dispuso que ambos hombres fueran correctamente identificados, quedando formalmente supeditados a una causa por receptación sospechosa.