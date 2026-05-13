Se viene otro miércoles otoñal y con tiempo estable

Las máximas rondarán los 18 grados y el cielo estará mayormente despejado. Para el jueves se anticipan más nubes y leve aumento de temperatura.

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Paraná amaneció este miércoles con una combinación muy típica de mayo: aire fresco, algo de humo suspendido y un cielo despejado que poco a poco comenzará a mezclarse con nubosidad variable. A las 6 de la mañana, el termómetro marcaba 8°, con sensación térmica de 6.8°, humedad elevada y visibilidad reducida a 9 kilómetros. El viento provenía suave desde el sur, aportando ese fresco que obliga a salir de casa con campera liviana y manos todavía frías.

Con el correr de las horas, el cielo irá alternando entre momentos algo nublados y otros con más presencia de sol. La máxima alcanzará los 19°, en una tarde agradable y estable, sin probabilidades de lluvias. Hacia la noche volverá a sentirse el descenso térmico, acompañado por algunas nubes y ambiente más fresco.

En el resto de Entre Ríos también predominará la nubosidad variable y condiciones estables. En La Paz se esperan temperaturas entre 7° y 19°, con cielo parcialmente nublado durante buena parte del día. Concordia tendrá una jornada más despejada, con mínima de 6° y máxima de 19°.

Más hacia el este provincial, Colón registrará temperaturas entre 7° y 17°, con presencia alternada de nubes y sol. En el sur entrerriano, Gualeguay tendrá una mínima de 7° y máxima de 17°, mientras que en Victoria el comportamiento será muy similar, con ambiente fresco por la mañana y algo más templado por la tarde.

Por su parte, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay compartirán un miércoles de nubosidad variable, temperaturas entre 7° y 17° y condiciones mayormente estables durante toda la jornada.

Cómo continuará el tiempo

El jueves continuará con tiempo estable en Paraná y gran parte de la provincia. La madrugada arrancará parcialmente nublada, luego el cielo se presentará mayormente cubierto durante la mañana y hacia la tarde volverán algunos claros. Las temperaturas oscilarán entre 8° y 20°, con viento leve del este y sin lluvias previstas. Será otra jornada otoñal, con mañanas frescas y tardes suaves.

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