Nuevos materiales deportivos para las Escuelas Municipales de General Ramírez

La Secretaría de Deportes incorporó equipamiento diverso para potenciar las prácticas en el Centro Polideportivo, beneficiando a múltiples disciplinas y categorías de la ciudad.

La Municipalidad de General Ramírez concretó una importante entrega de insumos destinados a fortalecer el funcionamiento de sus Escuelas Municipales. Esta iniciativa busca brindar un salto de calidad en la formación de los deportistas locales, asegurando que cada espacio de entrenamiento cuente con los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades.

El nuevo stock de materiales incluye pelotas, colchonetas, conos y diversos elementos de coordinación que serán aprovechados por una amplia variedad de disciplinas. Entre los deportes beneficiados se encuentran el vóley, básquet, patín, pelota paleta y gimnasia. Además, se destaca la importancia de haber sumado recursos específicos para los grupos de adultos mayores y para la actividad física adaptada, garantizando un entorno inclusivo y equipado para todos los sectores de la población.(Informe Litoral)

