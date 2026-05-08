Entre Ríos habilitó la temporada de caza menor con vedas en ocho departamentos

La actividad rige desde este viernes y hasta agosto. La normativa exige el uso de municiones no contaminantes y establece límites estrictos por especie para proteger el ecosistema.

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A través de la Resolución Nº 100/2026, la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos dejó oficialmente inaugurada la temporada de caza deportiva menor, que se extenderá desde este 8 de mayo hasta el 23 de agosto. La medida se fundamenta en relevamientos poblacionales realizados durante los últimos cuatro años y en las conclusiones de la audiencia pública de Victoria, donde se determinó que la extracción controlada de ejemplares no pone en riesgo la supervivencia de las especies autorizadas en el territorio provincial.

El reglamento establece cupos máximos por cazador que incluyen hasta 15 patos, seis perdices y cuatro liebres por excursión. Un aspecto clave de esta temporada es la obligación de utilizar munición de acero en lugar de plomo para la caza de anátidos, una exigencia que busca frenar la contaminación de los humedales. Además, el organismo recordó que la actividad está estrictamente prohibida en Sitios Ramsar, reservas naturales y áreas protegidas de jurisdicción provincial, donde la fauna debe permanecer bajo resguardo absoluto.

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La disposición actual marca una fuerte división territorial en el mapa entrerriano, declarando la veda total en departamentos como Paraná, Concordia, Colón y Federal, entre otros. Por el contrario, la actividad está plenamente permitida en La Paz, Gualeguaychú y Uruguay, mientras que en zonas de Victoria, Gualeguay y Diamante la habilitación es parcial y está sujeta a límites geográficos específicos. Desde el Gobierno destacaron que este esquema busca equilibrar la preservación del recurso natural con el impulso al turismo cinegético, una actividad que genera ingresos genuinos y empleo en diversas localidades del interior provincial.