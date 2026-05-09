Crespo: detuvieron a un joven de 20 años por presunto abuso sexual

Según la Policía local, fue hallado en un sector de un inmueble abandonado, en Barrio del Rosario y no opuso resistencia a la detención.

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En la ciudad de Crespo, detuvieron a un joven de 20 años que enfrenteba un proceso judicial por presunto abuso sexual. Fue tras un pedido de la Fiscalía de Niñas, Niños y Adolescentes de Paraná, a cargo del Dr. Jorge Sueldo.

De acuerdo al parte policial enviado a Informe Litoral, efectivos se abocaron a recorrer los espacios que habitualmente frecuenta, y pasadas algunas horas, una dotación pudo hallarlo en un sector de un inmueble abandonado, en Barrio del Rosario.

Según los efectivos policiales, el imputado no opuso resistencia al procedimiento y tras ser aprehendido fue trasladado a Alcaidía de Tribunales de Paraná, previo paso por la División Antecedentes Personales y la correspondiente examinación médica. Permanecerá alojado a disposición de los actuados que requerían su comparecencia.

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